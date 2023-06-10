Женщина ранена в Донецке в результате обстрела ВСУ

Женщина получила ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Александровка, который входит в состав Донецка. Об этом 10 июня заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате обстрела пгт Александровка по улице Ленина ранена женщина 1954 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам мэра, с 9:00 до 21:00 в направлении Калининского, Кировского, Куйбышевского, Петровского районов Донецка, а также поселка Александровка и села Луганского ВСУ выпустили 62 снаряда калибра 155 мм и 32 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее в этот день под огонь ВСУ несколько раз попадал Куйбышевский район Донецка. В частности, по нему было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Позднее в Донецке прогремело три взрыва. Сообщалось, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Также Кулемзин сообщил, что в результате обстрела украинских боевиков Петровского района Донецка погиб мужчина 1960 года рождения.

«Известия» показали последствия обстрела Петровского района Донецка. Украинский снаряд повредил жилой дом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.