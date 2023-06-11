Украинские боевики выпустили 14 снарядов по Донецку в течение дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день выпустили 14 боеприпасов в направлении Донецка и его окрестностей. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале он заявил, что боевики использовали для обстрела снаряды калибра 155 мм.

Как уточняет представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в 12:20 был зафиксирован прилет шести снарядов со стороны Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам.

Позже, в 14:40 еще пять снарядов были направлены на Куйбышевский район из села Уманское. Спустя 20 минут ВСУ тремя снарядами обстреляли поселок городского типа Еленовка.

Накануне стало известно, что при обстреле поселка Александровка под Донецком пострадала мирная жительница.

В общей сложности в субботу украинские силы выпустили 62 снаряда калибра 155 мм и 32 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в направлении Донецка и присоединенных территорий. Мэр Кулемзин сообщил, что в результате удара по Петровскому району города погиб мужчина.

«Известия» показали последствия обстрела Петровского района. На записи видно, что украинский боеприпас повредил жилой дом.

Украинские боевики продолжают атаковать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.