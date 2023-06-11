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Украинские боевики выпустили 14 снарядов по Донецку в течение дня

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Фото: TACC/Николай Тришин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день выпустили 14 боеприпасов в направлении Донецка и его окрестностей. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале он заявил, что боевики использовали для обстрела снаряды калибра 155 мм.

Как уточняет представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в 12:20 был зафиксирован прилет шести снарядов со стороны Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам.

Позже, в 14:40 еще пять снарядов были направлены на Куйбышевский район из села Уманское. Спустя 20 минут ВСУ тремя снарядами обстреляли поселок городского типа Еленовка.

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Накануне стало известно, что при обстреле поселка Александровка под Донецком пострадала мирная жительница.

В общей сложности в субботу украинские силы выпустили 62 снаряда калибра 155 мм и 32 ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в направлении Донецка и присоединенных территорий. Мэр Кулемзин сообщил, что в результате удара по Петровскому району города погиб мужчина.

«Известия» показали последствия обстрела Петровского района. На записи видно, что украинский боеприпас повредил жилой дом.

Украинские боевики продолжают атаковать территории Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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