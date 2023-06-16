Один человек погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, о чем стало известно 16 июня.

«При обстреле погиб один человек. Еще пятеро пострадали», — рассказал источник «Известий».

Снаряд прилетел в остановку на улице Бирюзова. Осколки разбили окна домов.

Как уточнило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в Telegram-канале, в результате обстрела со стороны ВСУ Кировского района города погибла мирная жительница 1953 года рождения. Также отмечается, что ранения различной степени тяжести получили шесть женщин и один мужчина.

Ранее, 14 июня, ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Огонь велся из населенного пункта Карловка.

Днем ранее по ДНР было выпущено 39 снарядов калибра 155 мм и 152 мм. Активнее всего ударам украинской армии подвергались Петровский и Куйбышевский районы Донецка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.