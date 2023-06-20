Мирная жительница Горловки погибла при обстреле со стороны ВСУ

В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом 20 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ погибла мирная жительница», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в результате обстрела со стороны украинских войск были повреждены дом на улице Фонвизина и хозяйственная постройка на улице Астраханская в Никитовском районе Горловки.

В этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Донецк. Снаряды попали по Нетайлово.

Днем ранее, 19 июня, в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».