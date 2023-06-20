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В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

СЦКК: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. Об этом 20 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«05:40 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

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Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки со стороны украинских боевиков не приводится.

Накануне в СЦКК сообщили, что мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Отмечается, что 19 июня украинские боевики обстреливали город 10 раз с использованием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

18 июня ВСУ дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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