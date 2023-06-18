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ВСУ выпустили 11 снарядов крупного калибра по Донецку

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Фото: Global Look Press/AFLO
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм, о чем стало известно в воскресенье, 18 июня.

Как сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), пять снарядов были выпущены по Кировскому району из населенного пункта Галицыновка в 01:15.

В 03:05 из населенного пункта Нетайлово по Киевскому району Донецка было выпущено еще шесть снарядов.

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В ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке в Донецкой Народной Республике пять ракет из реактивной системы залпового огня.

Ранее, 14 июня, украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Огонь велся из населенного пункта Карловка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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