Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 июня по состоянию на 23:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район), по ул. И. Сусанина, 35 ранен мужчина 2000 года рождения», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Согласно данным СЦКК, ВСУ 19 июня обстреливали Донецк 10 раз с использованием крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Накануне ВСУ дважды обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибром 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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