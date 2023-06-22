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Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Украинские войска выпустили еще 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению <...> населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в этот же день украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 152 мм.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет по Никитовскому району Горловки из реактивной системы залпового огня «Град». Удар пришелся на поселок Гольмовский. В результате было повреждено несколько домов.

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