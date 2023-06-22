Украинские войска пятый раз за день ударили по Горловке из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 22 июня сообщили представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Под ударом оказался Никитовский район города.
Отмечается, что этот обстрел стал пятым за день с использованием реактивной системы залпового огня.
Ранее, 8 июня, в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб один человек. Кроме того, еще 10 человек пострадали.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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