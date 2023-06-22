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Украинские войска пятый раз за день ударили по Горловке из РСЗО

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 22 июня сообщили представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под ударом оказался Никитовский район города.

Отмечается, что этот обстрел стал пятым за день с использованием реактивной системы залпового огня.

Ранее, 8 июня, в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб один человек. Кроме того, еще 10 человек пострадали.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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