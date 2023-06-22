Мэр Горловки сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела ВСУ

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 22 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом. Ее супруг ранен», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день ВСУ выпустили по Горловке 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под ударом оказался Никитовский район города. Отмечается, что этот обстрел стал пятым за день с использованием реактивной системы залпового огня.

Также представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки. Через несколько минут СЦКК опубликовал данные о еще одном обстреле Горловки со стороны ВСУ: по Калининскому району было выпущено восемь ракет из РСЗО.

Кроме того, 22 июня украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке. Обстрел производился в направлении населенного пункта Нелеповка.

Накануне вечером ВСУ выпустили 10 ракет по Никитовскому району Горловки из реактивной системы залпового огня «Град». Удар пришелся на поселок Гольмовский. В результате было повреждено несколько домов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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