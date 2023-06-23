В Горловке из-за обстрела ВСУ перебита высоковольтная линия электропередачи

Высоковольтная линия электропередачи перебита в поселке Широкая Балка в Горловке при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины перебита высоковольтная линия», — написал он в Telegram-канале.

Иных подробностей он не привел.

Накануне, 22 июня, ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО по Никитовскому району и восемь ракет по Калининскому району города.

После этого украинские боевики выпустили по Горловке 14 снарядов, а также по Никитовскому району.

Погибла мирная жительница. Произошло прямое попадание снаряда в дом, супруг погибшей ранен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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