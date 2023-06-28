«Известия» показали последствия обстрела Донецка украинскими боевиками

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка 27 июня от полученных ранений до приезда медиков погибла местная жительница. «Известия» побывали на месте обстрела и показали последствия атаки.

На видео можно рассмотреть, как разбиты стекла окон в доме, осколками посечены и пробиты насквозь железная дверь и ворота, разрушены кирпичные стены, поврежден бетонный столб.

Как сообщал ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате варварского обстрела Петровского района со стороны украинских карателей погибла женщина. Смерть наступила до прибытия скорой помощи.

Также 27 июня сообщалось, что Петровский завод угольного машиностроения получил повреждение при обстреле города со стороны ВСУ. Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), уточнило, что во время обстрела повреждения также получили частные жилые дома.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что националисты ВСУ выпустили по городу 17 снарядов 155-миллиметрового калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.