В Донецке Петровский завод угольного машиностроения получил повреждение при обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем стало известно 27 июня.

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в Telegram-канале, во время обстрела повреждения также получили частные жилые дома.

Ранее этим же днем мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла в результате обстрела ВСУ Петровского района. Женщина умерла до прибытия медиков. Ранения получили еще три человека.

26 июня ВСУ нанесли удар по мечети в Донецке. У объекта зафиксированы серьезные повреждения.

25 июня ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм. Позднее был зафиксирован еще один обстрел по Петровскому району города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.