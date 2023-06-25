ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6:30 — н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позднее был зафиксирован еще один обстрел по Донецку. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району города.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу 11 снарядов натовского калибра. Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы.

Также в ночь на 24 июня сообщалось, что украинские боевики в течение 45 минут трижды обстреляли Донецк.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.