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ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6:30 — н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позднее был зафиксирован еще один обстрел по Донецку. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому району города.

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Накануне ВСУ обстреляли Донецк, выпустив по городу 11 снарядов натовского калибра. Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы.

Также в ночь на 24 июня сообщалось, что украинские боевики в течение 45 минут трижды обстреляли Донецк.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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