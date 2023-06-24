ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по поселку Широкая Балка в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Отмечается, что в направлении поселка Широкая Балка было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Ранее в этот день в СЦКК заявили об ударе по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Украинские боевики использовали 11 снарядов калибра 155 мм для атаки на город.

Также в ночь на субботу националисты в течение 45 минут трижды открывали огонь по Донецку. В 23:10 был зафиксирован прилет по Петровскому и Кировскому районам со стороны села Максимильяновка (шесть 155-миллиметровых снарядов). За пять минут произошло еще две атаки: пять снарядов попали в Кировский, шесть — на территорию Куйбышевского и Киевского районов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.