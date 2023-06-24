Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
Мир
Глава OceanGate грозил судом предупреждавшему об опасности эксперту
Армия
Песков заявил об информировании Путина о ситуации вокруг Пригожина
Мир
В Белом доме выразили надежду на сохранение каналов связи с КНР
Мир
В Белом доме отказались комментировать наступательные операции Украины
Армия
МО назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией
Мир
В США заявили об обсуждении принципов урегулирования конфликта на Украине
Мир
Пилоты США в Сирии дважды навели вооружения на самолеты РФ
Мир
Минимум 18 человек пострадали при экстренной посадке самолета в Гонконге
Мир
В Канаде заявили о начале расследования трагедии с батискафом «Титан»
Происшествия
Семилетний ребенок получил ранение на соревнованиях по стрельбе в Кубинке
Происшествия
Грузовик наехал на 10 машин в Подмосковье
Происшествия
Четырехлетняя девочка утонула в бассейне в частном доме в Астраханской области
Сюжет:

Украинские боевики трижды за 45 минут обстреляли Донецк

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 45 минут трижды обстреляли Донцек. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В 23:10 был зафиксирован прилет по Петровскому и Кировскому районам со стороны села Максимильяновка. Националисты выпустили шесть снарядов калибром 155-мм.

За пять минут до полуночи ВСУ нанесли еще два удара: пять 155-миллиметровых снарядов попали в Кировский, шесть — на территорию Куйбышевского и Киевского районов.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты

Днем ранее украинские боевики выпустили по Горловке в ДНР 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под ударом оказался Никитовский район города. Отмечается, что этот обстрел стал пятым за день с использованием реактивных орудий.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате атаки погибла мирная жительница, а ее супруг был ранен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023