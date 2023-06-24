Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 45 минут трижды обстреляли Донцек. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В 23:10 был зафиксирован прилет по Петровскому и Кировскому районам со стороны села Максимильяновка. Националисты выпустили шесть снарядов калибром 155-мм.

За пять минут до полуночи ВСУ нанесли еще два удара: пять 155-миллиметровых снарядов попали в Кировский, шесть — на территорию Куйбышевского и Киевского районов.

Днем ранее украинские боевики выпустили по Горловке в ДНР 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под ударом оказался Никитовский район города. Отмечается, что этот обстрел стал пятым за день с использованием реактивных орудий.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате атаки погибла мирная жительница, а ее супруг был ранен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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