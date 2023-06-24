ВФУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецк, выпустив по городу 11 снарядов натовского калибра. Об этом в субботу, 24 июня, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под обстрел попали Куйбышевский и Кировский районы.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: Уманское – Донецк, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, Галицыновка – Донецк, выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее, в ночь на субботу, сообщалось, что украинские боевики в течение 45 минут трижды обстреляли Донецк. В 23:10 был зафиксирован прилет по Петровскому и Кировскому районам города со стороны села Максимильяновка. По ним националисты выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. За пять минут до полуночи ВСУ нанесли еще два удара: пять 155-миллиметровых снарядов попали в Кировский, шесть — на территорию Куйбышевского и Киевского районов.

22 июня украинская сторона выпустила по Горловке в ДНР 14 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Под ударом оказался Никитовский район города. Отмечается, что этот обстрел стал пятым за день с использованием реактивных орудий.

По словам мэра Горловки Ивана Приходько, в результате атаки погибла мирная жительница, а ее супруг был ранен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.