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Украинские националисты обстреляли мечеть в Донецке

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Фото: РИА Новости/Ирина Геращенко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мечети в Донецке, у объекта зафиксированы серьезные повреждения, сообщил 26 июня источник в силовом ведомстве Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно, калибром 155 мм», — подчеркнул он «РИА Новости».

Никто не пострадал, уточнил собеседник издания.

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После полуночи 25 июня ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Было выпущено пять снарядов калибра 155 мм. Позднее был зафиксирован еще один обстрел по Петровскому району города. Украинские националисты выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

24 июня стало известно еще об одном обстреле Донецка со стороны боевиков Украины, они выпустили 11 снарядов натовского калибра. Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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