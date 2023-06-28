ВСУ нанесли удар по Ясиноватой с применением РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 28 июня, обстрел произошел в 12:35. Украинские войска выпустили четыре снаряда из РСЗО.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Петровского района города от полученных ранений погибла местная жительница. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. «Известия» показали последствия атаки.

На кадрах видны разбиты стекла окон в доме, осколками посечены и пробиты насквозь железная дверь и ворота, видны и другие разрушения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.