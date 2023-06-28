ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка с применением РСЗО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Кировский район Донецка, по городу выпущено три ракеты. Об этом в среду, 28 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своем Telegram–канале.

Обстрел был зафиксирован в 18:35 (совпадает с московским. — Ред.) и велся с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) из села Максимильяновка, уточнили в СЦКК.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с применением РСЗО по Ясиноватой в ДНР. Удар пришелся на здание пригородного железнодорожного вокзала, в результате обстрела женщина 1991 года рождения получила ранения.

27 июня в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка от полученных ранений до приезда медиков погибла местная жительница. «Известия» показали кадры с места обстрела и последствия атаки.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.