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При обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) погибли два мирных жителя. Об этом в среду, 28 июня, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя (паспортные данные устанавливаются). По предварительным данным, ранения получили пять человек (из них две девочки 13 и 14 лет)», — написал он в Telegram-канале.

Кулемзин также добавил, что в близлежащих многоэтажных домах вследствие удара выбито остекление. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, по городу выпущено три ракеты. Обстрел был зафиксирован в 18:35 и велся с применением РСЗО из села Максимильяновка.

Также в среду украинские войска нанесли удар с применением РСЗО по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Удар пришелся на здание пригородного железнодорожного вокзала, в результате обстрела женщина 1991 года рождения получила ранения.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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