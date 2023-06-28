При обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) погибли два мирных жителя. Об этом в среду, 28 июня, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Кировского района погибли два мирных жителя (паспортные данные устанавливаются). По предварительным данным, ранения получили пять человек (из них две девочки 13 и 14 лет)», — написал он в Telegram-канале.
Кулемзин также добавил, что в близлежащих многоэтажных домах вследствие удара выбито остекление. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, по городу выпущено три ракеты. Обстрел был зафиксирован в 18:35 и велся с применением РСЗО из села Максимильяновка.
Также в среду украинские войска нанесли удар с применением РСЗО по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Удар пришелся на здание пригородного железнодорожного вокзала, в результате обстрела женщина 1991 года рождения получила ранения.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.