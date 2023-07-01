Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что страны Запада, оказывающие поддержку Киеву, ждут от украинских военных результатов на фронте в ближайшие 10 дней.

«Это установка, которая должна быть реализована для сохранения [президента Украины Владимира] Зеленского у власти, получения новых денег и вооружения. У него цейтнот, осталось мало времени, 10 дней. <…> Поэтому у меня нет сомнения, что, скорее всего, в эти десять дней будет попытка полномасштабного наступления на каком-то участке фронта. Скорее всего, это запорожский участок», — заявил он ТАСС 1 июля.

Рогов считает, что успехом для Украины может стать взятие любого населенного пункта, например, Васильевки или Токмака в Запорожской области. Для этого Киев может ввести тактическую группу «Марун», образованную на юго-востоке Днепропетровской области, допустил он.

Накануне ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР 10 ракетами из реактивной системы залпового огня. Были разрушены многоквартирные дома, постройки в частном секторе, администрация города и больница. Пострадали восемь человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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