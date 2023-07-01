Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции
Мир
От монахов УПЦ потребовали освободить Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Армия
Российские силы отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Общество
В Москве средняя месячная температура июня оказалась ниже нормы
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии
Общество
При въезде на Крымский мост образовалась пятикилометровая пробка
Происшествия
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на $1,8 тыс.
Мир
Взрыв произошел на химическом заводе на юго-востоке Китая
Общество
Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы
Недвижимость
Банки снизили ипотечные ставки
Армия
Российские силы уничтожили укрывшиеся под Антоновским мостом группы ВСУ
Мир
В ООН сообщили о санкционных послаблениях для экспорта сельхозпродукции из РФ
Мир
Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ
Сюжет:

Рогов заявил об ожидании Западом результатов ВСУ на фронте в ближайшие 10 дней

Рогов: Запад ждет от Киева результатов на фронте в ближайшие 10 дней
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что страны Запада, оказывающие поддержку Киеву, ждут от украинских военных результатов на фронте в ближайшие 10 дней.

«Это установка, которая должна быть реализована для сохранения [президента Украины Владимира] Зеленского у власти, получения новых денег и вооружения. У него цейтнот, осталось мало времени, 10 дней. <…> Поэтому у меня нет сомнения, что, скорее всего, в эти десять дней будет попытка полномасштабного наступления на каком-то участке фронта. Скорее всего, это запорожский участок», — заявил он ТАСС 1 июля.

Рогов считает, что успехом для Украины может стать взятие любого населенного пункта, например, Васильевки или Токмака в Запорожской области. Для этого Киев может ввести тактическую группу «Марун», образованную на юго-востоке Днепропетровской области, допустил он.

Инерция нападения: ВС РФ продолжают отбивать атаки противника
ВФУ будут наступать еще полторы-две недели, а затем вынужденно перейдут к обороне, считают эксперты

Накануне ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР 10 ракетами из реактивной системы залпового огня. Были разрушены многоквартирные дома, постройки в частном секторе, администрация города и больница. Пострадали восемь человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023