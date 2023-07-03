В ДНР заявили о безуспешных попытках прорыва ВСУ на двух направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки пытались прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. Об этом заявил в понедельник, 3 июля, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Противник предпринимал достаточно серьезные попытки и на запорожском театре военных действий, и на донецком участке фронта предпринимал серьезные попытки прорыва, и работа ДРГ, и работа бронегрупп», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, украинские боевики каждый день несут большие потери. Он выразил сомнения, что у ВСУ до саммита НАТО получится добиться хоть какого-то результате.

«Хотя чем удивить нас у них еще есть: у них до сих пор еще есть техника, у них до сих пор еще большое количество личного состава», — сказал он.

Днем ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на запорожском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск «Восток» нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. Он уточнил, что украинская армия потеряла за сутки до 150 военных убитыми и ранеными на запорожском и южнодонецком направлениях.

В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на подготовку ВСУ к началу второго этапа контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Основной удар ВСУ могут сосредоточить на любом из участков фронта — от васильевского направления до Времевского выступа, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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