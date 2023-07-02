Авиация ВС РФ нанесла удар по живой силе и технике ВСУ на запорожском направлении

На запорожском направлении оперативно-тактическая авиация группировки войск «Восток» нанесла удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар нанесен по по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ. Так, потери украинских боевиков за сутки на запорожском и южнодонецком направлении составили до 150-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — добавил Конашенков.

Кроме того, в ДНР, Запорожской области и Луганской Народной республике (ЛНР) были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнил он.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся начать второй этап контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Главный удар украинские военные могут сосредоточить на любом из участков фронта — от Васильевского направления до Времевского выступа, добавил он.

1 июля Конашенков сообщил, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили 15 атак противника. В ходе боев на данном направлении ВСУ потеряли более 265-ти человек, один танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей, уточнили в МО.

Военный эксперт Василий Дандыкин 28 июня рассказал «Известиям», что, судя по потерям украинских войск, первый этап их контрнаступления провалился, в рамках второго этапа ВСУ начали прощупывать новые направления, в частности, ведет атаки в районе Антоновского моста на Днепре, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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