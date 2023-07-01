Российские силы отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении за сутки

Украинские боевики за минувшие сутки продолжали пытаться безуспешно наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики», — заявил он.

В ходе боев на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 265-ти человек, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20, уточнил Конашенков.

На южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе населенного пункта Старомайское Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель МО РФ.

На запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями ВС РФ была отражена атака противника в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области, заявили в ведомстве.

Кроме того, в Запорожской области в районах населенных пунктов Новодаровка и Работино была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнило Минобороны РФ.

Ранее, 30 июня, в Минобороны РФ заявили о пресечении вооруженными силами России попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение по скоплению украинской живой силы и техники в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Также в ходе брифинга 30 июня Конашенков сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении отразили атаку украинского противника в около населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). Было ликвидировано более 50 военнослужащих ВСУ, две гаубицы Д-30, одна Д-20, а также установка «Гвоздика», уточнили в ведомстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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