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ВДВ с помощью БПЛА отразили наступление ВСУ на артемовском направлении
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ВДВ с помощью БПЛА отразили наступление ВСУ на артемовском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские десантники отразили наступление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении благодаря расчетам беспилотной авиации, рассказали в среду, 5 июля, в Министерстве обороны РФ. Ликвидировано большое количество вражеской техники западного производства и личного состава противника.

«Расчетами беспилотной авиации одного из соединений воздушно-десантных войск было обнаружено выдвижение к нашим позициям нескольких групп украинских националистов при поддержке боевых бронированных машин. Координаты были переданы на пункт управления артиллерией соединения ВДВ», — сообщается на сайте ведомства.

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Днем ранее официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что силы РФ отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери украинской армии, по данным Конашенкова, составили до 290 военных, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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