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Российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении
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Фото: РИА Новости
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Российские силы отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 4 июля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Белоголовка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР», — сообщил Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Выемка в Донецкой Народной Республике Вооруженными силами РФ был уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Также представитель Минобороны добавил, что на южнодонецком направлении огнем артиллерии группировки войск «Восток» в течение суток были отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Вместе с тем артиллерией Западной группировки войск на купянском направлении поражена живая сила и техника украинских боевиков в населенных пунктах Берестовое и Тимковка Харьковской области, уточнил Конашенков.

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Накануне Конашенков сообщал об отражении девяти атак украинских боевиков на донецком направлении.

Тогда же советник врио главы ДНР Ян Гагин, в свою очередь, заявил, что украинские войска за последние сутки пытались прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По его словам, ВСУ каждый день несут большие потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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