Российские войска отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении до 260 украинских военнослужащих, одного танка, трех боевых бронированных машин, пяти пикапов, самоходной гаубицы М109 Paladin американского производства и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки украинских боевиков в районах Никольского, Урожайного и Макаровки ДНР.

Ранее, 2 июля, министерство сообщало, что оперативно-тактическая авиация группировки войск «Восток» нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. Потери украинских боевиков за сутки на запорожском и южнодонецком направлении составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся начать второй этап контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни. Главный удар прорыва украинские военные могут сосредоточить на любом из участков фронта — от васильевского направления до Времевского выступа, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.