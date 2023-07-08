Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 8 июля сообщил, что артиллерия на южнодонецком направлении уничтожила автомобильную технику с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), минометный расчет и две боевые машины пехоты (БМП).

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков ВСУ в районе Угледара. Огнем гаубичной артиллерии уничтожены автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, две БМП в районе Нескучного», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Чехов, вертолеты армейской авиации сорвали попытки ротации подразделения ВСУ на позициях в районе восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Противник потерял БТР, боевую бронированную машину и живую силу.

Также, по его словам, на запорожском направлении мотострелковые подразделения пресекли наступление пехоты ВСУ в районе Работино и Лобкового — понеся потери, противник отступил.

Кроме того, артиллерия ВС РФ ликвидировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Новодаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация» и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки, самоходная артиллерийская установка (САУ) в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с боевиками в районе Марфополя.

Чехов добавил, что штурмовая авиация поразила скопления украинских боевиков в районе Жеребянки. Помимо этого, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Валькирия».

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. Потери противника составили свыше 420 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых машин пехоты, гаубицу Д-20, а также САУ Krab польского производства.

Тогда же корреспондент «Известий» Семен Еремин сообщил, что мобильная группа «Каскад» отразила попытки нападения ВСУ на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области, где украинские войска пытались продвинуться к двум поселкам — Приютное и Старомайорское.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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