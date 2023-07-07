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Группа «Каскад» отбила атаки ВСУ на границе ДНР и Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобильная группа «Каскад» отразила попытки нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области, где украинские войска пытались продвинуться к двум поселкам — Приютное и Старомайорское. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Операторы дронов-камикадзе постоянно перемещаются по линии Новодонецкое – Урожайное под Угледаром. Группа представляет собой одно из самых опытных подразделений на фронте. «Каскад» работает в опасных для прорыва врага направлениях и способен очень быстро перебрасываться в нужный участок и сразу же принимать бой.

В арсенале бойцов термобарические и осколочные заряды, боеприпасы РПГ-7 и вся необходимая техника. Группа находится в полной готовности к их применению и будет наблюдать за движением противника, до которого чуть больше километра.

«Да. Ну так, немножко поддавливают. Но ничего, справляемся, контролируем противника, чтобы лишних движений не делал в сторону нас», — поделился один из бойцов.

За минувший месяц на этом направлении вместе с другими подразделениями российской армии члены «Каскада» отбили несколько серьезных атак в ходе контрнаступления украинских войск.

В ходе первой разведки бойцы обнаружили вражескую позицию. В такой ситуации военные запросили работу артиллерии. Когда экипаж вышел на точку, дрон поднялся.

Далее противника загоняют в блиндажи и выводят танк для обработки цели. Ударный дрон ушел к блиндажу противника добивать то место, куда работала артиллерия.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска пошли в контратаку на село Пятихатки в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что отбросить ВСУ от Пятихаток необходимо потому, что с этих позиций они пытаются захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.

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До этого, 2 июля, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Восток» нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. Потери украинских боевиков составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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