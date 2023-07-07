Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки

Российские войска пошли в контратаку на село Пятихатки в Запорожской области. Об этом 7 июля сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в количестве примерно 60–70 боевиков», — сказал он «РИА Новости».

Рогов отметил, что отбросить ВСУ от Пятихаток необходимо потому, что с этих позиций они пытаются захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.

Ранее, 2 июля, оперативно-тактическая авиация группировки войск «Восток» нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. Потери украинских боевиков составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.

До этого, 18 июня, российские военнослужащие сорвали две попытки атак ВСУ на запорожском направлении в районе Левадного и Пятихаток. ВС РФ уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу противника. Средствами противовоздушной обороны были сбиты беспилотники «Валькирия» и «Лелека».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.