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Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Анкара выступила за продление зерновой сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июля заявил, что рассчитывает обсудить данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим. Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она (сделка. — Ред.) продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно. Это один из основных вопросов нашей повестки», — отметил он на пресс-конференции.

«Зерновая сделка спасает жизни‎»‎
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Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ООН не справилась с выполнением российской части зерновой сделки.

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

В тот же день министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара привержена идее продления «зерновой сделки». По его словам, Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.

За день до этого МИД РФ также заявил, что для продления зерновой сделки нет оснований. В министерстве обратили внимание на то, что Запад не делает послаблений в антироссийских санкциях, в том числе для продовольствия и удобрений, не подключает Россельхозбанк к SWIFT, вводит запрет на поставки запчастей, внес всю территорию России в список зон военных рисков с высокими ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам.

3 июля Песков рассказал журналистам, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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