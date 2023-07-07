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Захарова заявила о провале ООН в выполнении российской части зерновой сделки

Захарова: ООН не справилась с выполнением российской части зерновой сделки
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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ООН не справилась с выполнением российской части зерновой сделки. Об этом 7 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У них есть четкое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, Генеральным секретарем ООН. Они, к сожалению, по целому ряду причин, и зависящих от ооновцев, и не зависящих от ооновцев, с этой работой не справились», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

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Ранее, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

Днем ранее МИД РФ также заявил, что для продления зерновой сделки нет оснований. В министерстве обратили внимание на то, что Запад не делает послаблений в антироссийских санкциях, в том числе для продовольствия и удобрений, не подключает Россельхозбанк к SWIFT, вводит запрет на поставки запчастей, внес всю территорию России в список зон военных рисков с высокими ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам.

3 июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать «дочку», которую подключат к SWIFT. По информации издания, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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