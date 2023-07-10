Эко невидаль: в России к 2025 году появятся органические фрукты из Китая

В 2025 году в России появится органическая продукция из Китая, Индонезии и стран Персидского залива. Речь идет, например, о фруктах: бананах, персиках и абрикосах. Сейчас стороны работают над взаимным признанием сертификатов качества органики. Такой шаг также позволит нашей стране экспортировать свои экологически чистые товары за рубеж, рассказали «Известиям» в Роскачестве. Эксперты не исключают сложности в поставках органики из КНР из-за небольшого срока ее хранения и существенной логистической отдаленности республики. С другой стороны, российский экспорт таких товаров в ОАЭ может стать удачным проектом.

Путь на Восток

Россия ведет переговоры с Китаем, Индонезией, Саудовской Аравией и Катаром о взаимном признании сертификатов органического производства. Как только процесс завершится, в РФ смогут ввозить чистые продукты из этих государств, а отечественная органика начнет продаваться по указанным направлениям без повторной процедуры сертификации. Это может произойти уже в 2025 году, рассказали «Известиям» в Роскачестве.

Отечественный закон об органической продукции опирается на мировую практику и контролирует соблюдение принципов чистого сельского хозяйства по всей цепочке производства — от земли до полки. Поэтому Россия может претендовать на признание своих органических стандартов в других государствах. В перспективе покупатели из этих стран легко смогут рассчитывать на отечественный товар, который не содержит пестицидов, антибиотиков, ГМО и других веществ, не присущих органическому производству.

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— Ассортимент российской органики расширяется, на данный момент сертифицирована почти вся линейка пищевых сельскохозяйственных товаров — это зерновые, молочная продукция, ягоды, овощи, дикоросы и так далее, — пояснили в пресс-службе организации. — Но часть категорий продуктов в РФ невозможно производить либо их изготавливают в небольших объемах. Например, это некоторые фрукты: бананы, персики и абрикосы. Их можно будет ввозить с территорий новых партнеров.

Органика становится всё более востребованной среди покупателей , заметили в Роскачестве. По данным Центра изучения потребительского поведения организации, в 2022 году 26% россиян были готовы выбрать экологически чистые товары, хотя еще в 2020-м таких было всего 10%. Чистота производства также стала дополнительным стимулом для покупки органики. Если в 2020 году только 13% людей выбирали товары за то, что их производство не вредит природе, то в 2022-м этот показатель вырос до 23%.

Лидеры по числу сертифицированной органики — производители зерновых культур, на них приходится треть изготовителей. Затем идут овощная продукция (18,3%), животноводческая (16%) и корма для животных (15%).

Рынок экологически чистой продукции постепенно насыщается, заметили в Роскачестве. С момента вступления в силу закона «Об органической продукции» в 2020-м количество сертификатов соответствия выросло до 300. Только в 2022-м число производителей таких товаров подскочило на 46% по сравнению с 2021-м.

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Такие предприниматели работают в 46 регионах. В прошлом году на органической карте России появилось сразу шесть новых субъектов: Нижегородская и Ленинградская области, Удмуртия, Башкирия, Приморский край, Ханты-Мансийский АО. К концу 2023 года количество «органических» регионов может перешагнуть отметку в 50.

Основные цели, связанные с развитием органической отрасли, — расширение ее производственной базы и развитие технологий, развитие внутреннего потребительского рынка, а также расширение экспортных направлений поставок органической продукции, сказали «Известиям» в Минсельхозе.

Потенциал на будущее

Спрос на органическую продукцию в России продолжает расти, сказывается в том числе и эффект низкой базы — этот рынок довольно молодой, при этом он всё еще достаточно сильно зависит от импорта, рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. На популярность органики влияет и тренд на ведение здорового образа жизни.

— Российское производство концентрируется на изготовлении молочной и мясной продукции, а также на выращивании бобовых и зерновых культур. Также популярностью пользуются пшено, гречиха, соя и зеленый горох, — добавил он. — Вместе с тем мы видим большой запрос на органические овощи и фрукты, который в том числе может быть закрыт и за счет предложения с новых рынков.

Планы Роскачества можно назвать оптимистичными, сказал «Известиям» независимый эксперт по органической продукции Олег Мироненко, ранее он возглавлял профильную ассоциацию. РФ еще не нарастила потенциал для обеспечения внутреннего рынка, не говоря уже об экспорте. Так, например, объем российского рынка составляет €200 млн, еще €100 млн производители ежегодно вывозят, например, в США, речь идет о бобах и кормах.

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Большая часть внутреннего оборота (80%) пока приходится на импортную продукцию и лишь 20% — на изготовленное в стране. Доля покупателей экопродукции составляет около 1% от их общего числа , речь идет о более дорогих товарах. Для сравнения: обороты внутри Китая составляют €10 млрд, в Европе — €40 млрд.

— Сложности могут возникнуть с другой стороны. Например, Китай занимает четвертое место в мире по потреблению экопродуктов, он потенциально интересен для РФ. Но Поднебесная до сих не признавала органических сертификатов других стран — США, государств ЕС. Потому им приходится проходить проверки по стандартам этой страны. В этом плане Китай — сложный партнер, — сказал эксперт. — Непросто будет и с арабскими странами: из органики они потребляют лишь халяльную продукцию.

Но не все согласны с такой позицией. Китаю будут интересны поставки органики из России, ведь население этой страны сейчас ориентируется на европейский тип потребления , стремясь покупать более дорогую экологически и этически чистую продукцию, сказала «Известиям» глава агентства Fruit news Ирина Козий. Более того, граждане КНР позитивно относятся к импортным товарам, считая их более качественными, чем локальная продукция. Тогда как поставки китайской органики в Россию могут столкнуться со сложностями.

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— Сертифицированная продукция обладает более короткими сроками хранения, чем обычные продукты. С учетом логистической отдаленности стран доставить органику из Китая в центральную часть РФ будет трудно и дорого, — отметила эксперт.