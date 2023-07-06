Глава «Газпрома» допустил разрыв отношений с «Нафтогазом»

В случае, если «Нафтогаз» продолжит недобросовестные действия, РФ может прекратить любые отношения с украинской компанией. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в четверг, 6 июля.

Он напомнил, что украинская компания подала многомиллиардный иск против России в суд США.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации. Тогда уже любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны», — сказал он.

По его словам, «Нафтогаз» продолжает попытки организовать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, однако, как уточнил глава «Газпрома», холдинг Украины сам является нарушителем контрактных обязательств.

Миллер подчеркнул, что «Нафтогаз» требует оплату за транзит газа на станции «Сохрановка» при этом не принимает российский ресурс.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года по итогам референдума компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в 2016 году в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

Также в 2019 году суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение дела «Нафтогаза», который потребовал от России компенсацию за потерю активов в Крыму. Украинская сторона меняла запросы, которые достигали $10 млрд.

В августе того же года в Минюсте РФ указали, что намерены оспорить оценку размера убытков, и заявили о непризнании гаагских арбитражных решений, вынесенных по искам Украины, так как данные суда не обладают юрисдикцией на рассмотрение таких исков.

22 июня стало известно, что компания «Нафтогаз» начала процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что юридические аспекты планов холдинга Украины взыскать с РФ будут прорабатываться.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков 22 июня выразил мнение, что прекращение передачи российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта. Он отметил, что что позиция «Газпрома» состоит в том, что украинский оператор нарушает контракт, не давая возможности выбора маршрута транзита газа — сейчас остался только северный, в результате чего объем прокачки упал на 60%.