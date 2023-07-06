Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме заявили о поддержке Вучича со стороны РФ в конфликте с Косово
Мир
Депутат ЕП заподозрил Киев в получении предназначенных Будапешту средств ЕС
Мир
Лукашенко допустил участие в саммите ООН в Нью-Йорке
Политика
Глава «Газпрома» допустил разрыв отношений с «Нафтогазом»
Общество
Костомарова выписали из больницы
Экономика
Депутат спрогнозировал восстановление рубля к осени
Мир
УПЦ сообщила об избиении прихожан на территории Киево-Печерской лавры
Общество
Суд перевел под домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя
Мир
Президент Финляндии допустил закрытие генконсульства РФ в Турку
Армия
ВС РФ нанесли удар по местам хранения ВСУ техники иностранного производства
Политика
МИД РФ выразил протест послу Финляндии в России
Общество
Воду начали раздавать из-за жары на автовокзалах и станциях Москвы
Сюжет:

Глава «Газпрома» допустил разрыв отношений с «Нафтогазом»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае, если «Нафтогаз» продолжит недобросовестные действия, РФ может прекратить любые отношения с украинской компанией. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в четверг, 6 июля.

Он напомнил, что украинская компания подала многомиллиардный иск против России в суд США.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерации. Тогда уже любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны», — сказал он.

По его словам, «Нафтогаз» продолжает попытки организовать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, однако, как уточнил глава «Газпрома», холдинг Украины сам является нарушителем контрактных обязательств.

Миллер подчеркнул, что «Нафтогаз» требует оплату за транзит газа на станции «Сохрановка» при этом не принимает российский ресурс.

Разрушение спроса: почему подешевел газ в Европе
Среди причин аналитики называют сокращение потребления энергии и крах целых индустрий

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года по итогам референдума компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в 2016 году в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

Также в 2019 году суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение дела «Нафтогаза», который потребовал от России компенсацию за потерю активов в Крыму. Украинская сторона меняла запросы, которые достигали $10 млрд.

В августе того же года в Минюсте РФ указали, что намерены оспорить оценку размера убытков, и заявили о непризнании гаагских арбитражных решений, вынесенных по искам Украины, так как данные суда не обладают юрисдикцией на рассмотрение таких исков.

22 июня стало известно, что компания «Нафтогаз» начала процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что юридические аспекты планов холдинга Украины взыскать с РФ будут прорабатываться.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков 22 июня выразил мнение, что прекращение передачи российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта. Он отметил, что что позиция «Газпрома» состоит в том, что украинский оператор нарушает контракт, не давая возможности выбора маршрута транзита газа — сейчас остался только северный, в результате чего объем прокачки упал на 60%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023