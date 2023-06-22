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Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше окончания контракта

Аналитик Юшков допустил остановку транзита газа через Украину до 2024 года
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Danil Shamkin
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Прекращение транзита российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта. Это может произойти из-за ряда серьезных взаимных претензий и противоречий сторон. Такое мнение ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал в четверг, 22 июня.

«Вполне вероятно даже то, что контракт не доработает до конца срока — до декабря 2024 года. Дело в том, что у сторон есть серьезные взаимные претензии друг к другу. И Украина, и Россия считают, что оппонент не выполняет условия контракта», — объяснил аналитик в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что позиция «Газпрома» состоит в том, что украинский оператор нарушает контракт, не давая возможности выбора маршрута транзита газа — сейчас остался только северный маршрут, в результате чего объем прокачки упал на 60%. Украинская же сторона говорит о том, что у «Газпрома» есть возможность перекинуть все объемы на северный маршрут.

«При этом контракт заключался на условиях «качай или плати», то есть даже если «Газпром» не прокачивает запланированные объемы, он всё равно должен их оплачивать. И Украина говорит о нарушениях и здесь, потому что «Газпром» начал оплачивать только фактически прокачанные объемы», — отметил аналитик.

Поскольку взаимные претензии кажутся достаточно серьезными, это ставит под сомнение то, что газопровод доработает даже до конца года. Контракт могут просто разорвать.

«В целом это вполне укладывается в американскую политику, нацеленную на то, чтобы обеспечить окончательный отрыв Европы от российского газа. Именно на это были направлены взрывы на «Северных потоках», национализация доли «Газпрома» Польшей», — заключил аналитик.

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На Евразийском экономическом форуме Путин прокомментировал поставки газа и оценил потенциал развития стран ЕАЭС

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью Financial Times, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия контракта на транзит с «Газпромом», передает RT. По его словам, шансы Москвы и Киева договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелики, даже если европейские политики станут посредником в переговорах.

На долю транзита через Украину приходится 5% импорта газа в Европу, сообщает телеканал «360».

12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что Германия будет вынуждена свернуть или даже остановить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Россией и Украиной не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года.

24 мая ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отмечал, что Украине выгодно сохранение транзита нефти и газа из РФ, так как это является одним из источников дохода киевского режима. Эксперт напомнил, что в конце 2019 года между сторонами был подписан контракт на пять лет на транспортировку газа на $7 млрд и Украина не захочет отказываться от поступающих в бюджет денег.

Тогда же президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума, заявил, что Украина «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.

Ранее, в конце апреля, газета «Коммерсант», ссылаясь на агентство Argus, сообщила, что трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит энергоресурса РФ в два этапа: с 1 июня ставку за прокачку планируется увеличить на 25%, с €13,6 до €17 за 1 т, с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за 1 т. В «Транснефти» изданию подтвердили, что получили уведомление от украинской компании.

В конце декабря 2022 года заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявлял, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне этого года.

Страны Запада решили отказаться от энергоресурсов из РФ и усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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