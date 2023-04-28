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Эксперт оценил намерение Украины поднять цену на транзит нефти из РФ в два этапа

Эксперт Митрахович: Украина пытается шантажировать потребителей, получающих нефть по «Дружбе»
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Фото: ТАСС/ZSOLT SZIGETVARY
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Украинская сторона пыталась ранее повысить сразу на большой процент тариф на транзит российской нефти по своему участку нефтепровода «Дружба», но так как сделать этого ей не удалось, теперь она хочет увеличить тариф в два этапа, рассказал «Известиям» 28 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Он выразил мнение, что Украина пытается шантажировать прежде всего потребителей, которые получают нефть по «Дружбе».

28 апреля газета «Коммерсант», ссылаясь на агентство Argus, сообщила, что трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит энергоресурса РФ в два этапа: с 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, с €13,6 до €17 за т, с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за т. В «Транснефти» изданию подтвердили, что получили уведомление от украинской компании, но пояснили, что не ведут никаких переговоров с украинской стороной.

«Я думаю, Украина просто пытается шантажировать прежде всего потребителей, которые получают нефть по «Дружбе» (Венгрия, Словакия, Чехия). И главная из этих стран, думаю, Венгрия», — отметил Митрахович.

Так, украинская сторона может считать, что, если Венгрии выгодно получать именно российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», значит можно на нее оказывать давление, намекая, что, если не будет повышена плата за транспортировку, тогда транспортировка прекратится, выразил мнение эксперт.

«Платят всё равно сейчас именно покупатели нефти украинской стороне. То есть «Транснефть» напрямую, насколько я понимаю, денег не получает от Украины, а российские компании, которые получили от покупателей нефти деньги, они потом перечисляют средства «Транснефти». То есть непосредственно вести переговоры о том, как повысится цена за транзит, украинская сторона должна будет с потребителями типа Венгрии и т.д.», — объяснил он.

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В результате если будет согласовано повышение тарифа за транзит, то стоимость нефти будет увеличена для конечных потребителей за счет стоимости транспортировки.

«И вот эта разница будет учтена в тех выплатах, которые потребители делают в пользу российских поставщиков. Российские поставщики, в свою очередь, это учтут, когда будут рассчитываться с «Транснефтью». Вот такая сложная система. Она возникла, потому что не получается напрямую с Украиной, видимо, вести сами переговоры, осуществлять трансакции. Насколько это будет продолжаться? В принципе, пока Венгрии эта нефть нужна (Сербия готова через Венгрию еще эту нефть получать), видимо, до этого времени будут идти поставки», — отметил Митрахович.

В ноябре 2022 году сообщалось о решении украинского оператора повысить тариф до €13,6 за 1 т. Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО IG Energy Игбал Гулиев 22 ноября рассказал «Известиям», что Украина понимает, что и Россия, и украинская сторона заинтересованы в продолжении сотрудничества по «Дружбе». Оператор ссылается на разрушения энергетической инфраструктуры в стране, которые привели, по их расчетам, к дефициту электроэнергии, увеличению стоимости электроэнергии, нехватки топлива и запасных частей, — эту цену они закладывают в тариф. Однако сложно сказать, насколько это действительно расчетная цена, сказал тогда эксперт.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» создана в 1964 году. Проходит через территорию РФ, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы.

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