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Эксперт оценил планы Украины повысить плату за транзит нефти по «Дружбе»

Эксперт Гулиев: Украина понимает, что и РФ, и украинская сторона заинтересованы в продолжении сотрудничества по «Дружбе»
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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
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Скорее всего, «Транснефть» может согласиться с повышением тарифов на транзит нефти через территорию Украины, о котором ранее сообщил оператор «Укртранснефть», предположил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев. Об этом он рассказал «Известиям» 22 ноября.

Эксперт уточнил, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Гулиев напомнил, что предыдущее повышение тарифа было весной. Так, с апреля текущего года стоимость транспортировки была увеличена на треть, до €11,5 за 1 т нефти.

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«Украина понимает, что и мы, и украинская сторона заинтересованы в продолжении сотрудничества по «Дружбе», и ссылается на разрушения украинской энергетической инфраструктуры, которые привели, по их расчетам, к дефициту электроэнергии, увеличению стоимости электроэнергии, нехватки топлива и запасных частей. Эту цену они закладывают в тариф. Насколько это действительно расчетная цена — говорить сложно», — сказал он.

Гулиев отметил, что украинская сторона хочет извлечь максимум, в частности, и от российской компании «Транснефть».

«С другой стороны, мы должны понимать, что это не единственное обращение к «Транснефти» касательно увеличения тарифов. Мы знаем, что и Белоруссия обратилась с предложением увеличить тарифы, и здесь белорусская сторона обосновывает свое решение почти двукратным сокращением грузооборота», — добавил он.

Как сообщалось, накануне в ПАО «Транснефть» подтвердили, что получили обращение от украинского оператора «Укртранснефть» о повышении тарифов на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Официальный представитель российской компании Игорь Демин рассказал, что предложение изучается, а также подготавливаются соответствующие обращения в госорганы РФ — ФАС и Минэнерго. Тогда же агенство Bloomberg сообщило, что «Укртранснефть» намерена увеличить с 1 января 2023 года тарифы на €2,10 за 1 т, до €13,60.

Нефтепроводная магистрал «Дружба» создана в 1964 году. Проходит через территорию РФ, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы.

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