Украина уведомила «Транснефть» о желании повысить тариф на транзит нефти

Российская нефтепроводная компания ПАО «Транснефть» подтвердила 21 ноября, что получила обращение от украинского оператора «Укртранснефть» о повышении тарифов на транзит нефти через территорию Украины.

Как заявил «РИА Новости» официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, в настоящее время компания изучает предложения, а также готовит соответствующие сообщения в государственные органы РФ — ФАС и Минэнерго.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Украина в следующем году намерена повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Восточную Европу.

Так, по данным агентства, «Укртранснефть» повысит с 1 января 2023 года тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на €2,10 за 1 т, до €13,60.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.