Германия будет вынуждена свернуть или даже остановить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года. Об этом предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник, 12 июня.

Министр, выступая на конференции по экономическим вопросам в Восточной Германии, призвал политиков извлечь уроки из прошлого и не допустить ущерба экономики из-за несоблюдения мер предосторожности для обеспечения нормального энергоснабжения при отказе от российского топлива.

«Хабек, который также является вице-канцлером, сделал резкое предупреждение в понедельник на экономической конференции, заявив, что политики должны избегать «повторения той же ошибки», предполагая, что экономика не пострадает без мер предосторожности для обеспечения энергоснабжения», — отмечает агентство Bloomberg.

Глава минэкономики Германии также напомнил о необходимости соблюдать правила распределения газа в Восточной Европе, которые предполагают, что ФРГ придется экспортировать туда газ, чтобы компенсировать имеющийся дефицит. По мнению министра, для поддержания поставок в Восточную Европу будут необходимы дополнительные газовые мощности.

В материале напоминается, что несмотря на продолжение конфликта, начавшегося в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит российского газа через свою территорию, позволяя голубому топливу из РФ проходить в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

При этом уточняется, что, согласно отчету Центра глобальной энергетической политики, опубликованному 8 июня, даже если некоторые поставки и продолжатся после 2024 года, выглядит маловероятным, что действующее соглашение о транзите между Россией и Украиной будет продлено на аналогичных условиях.

«Прямые переговоры между Украиной и Россией о продлении транзитного контракта в нынешних условиях выглядят крайне неправдоподобно», — отметили авторы доклада Анн-Софи Корбо и Татьяна Митрова, слова которых приводит агентство.

24 мая ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отмечал, что Украине выгодно сохранение транзита нефти и газа из РФ, так как это является одним из источников дохода киевского режима. Эксперт напомнил, что в конце 2019 года между сторонами был подписан контракт на пять лет на транспортировку газа на $7 млрд и Украина не захочет отказываться от поступающих в бюджет денег.

Тогда же президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума, заявил, что Украина «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа.

Ранее, в конце апреля, газета «Коммерсант», ссылаясь на агентство Argus, сообщила, что трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит энергоресурса РФ в два этапа: с 1 июня ставку за прокачку планируется увеличить на 25%, с €13,6 до €17 за 1 т, с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за 1 т. В «Транснефти» изданию подтвердили, что получили уведомление от украинской компании.

В конце декабря 2022 года заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявлял, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию на уровне этого года.

Страны Запада решили отказаться от энергоресурсов из РФ и усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.