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В Кремле прокомментировали решение «Нафтогаза Украины» взыскать с РФ $5 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Юридические аспекты планов «Нафтогаза Украины» взыскать с РФ $5 млрд будут прорабатываться, заявил 23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не знаю нюансы, не могу ответить на вопрос. Но в любом случае все юридические аспекты будут прорабатываться», — сказал он.

Накануне стало известно, что компания «Нафтогаз Украины» начала процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

Ранее, 13 апреля, в «Нафтогазе» сообщали, что трибунал при постоянной палате третейского суда в Гааге обязал РФ уплатить компенсацию украинской компании. Песков заявил, что это решение сначала нужно проанализировать и после этого определять дальнейшие действия.

В июне 2019 года «Нафтогаз» потребовал от России через суд в Гааге компенсацию $5,2 млрд за потерю активов в Крыму. Позже украинская сторона пересмотрела свои претензии и увеличила сумму до $8 млрд.

В августе того же года в Минюсте РФ указали, что намерены оспорить оценку размера убытков, и заявили о непризнании гаагских арбитражных решений, вынесенных по искам Украины, так как данные суда не обладают юрисдикцией на рассмотрение таких исков.

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После присоединения Крыма к России в марте 2014 года компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в 2016 году в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

После госпереворота на Украине в 2014 году Крым вошел в состав России. Это произошло по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина и некоторые другие страны отказываются признавать итоги голосования.

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