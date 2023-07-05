Карчаа назвал цель Киева в обострении ситуации на Запорожской АЭС

На Украине считают, что атака Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) поможет втянуть НАТО в военный конфликт. Об этом советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил в среду, 5 июля.

«Они (украинская сторона. — Ред.) исчерпали свой ресурс окончательно в процессе контрнаступления, в этой ситуации им необходимо обострение, которое, с одной стороны, может изменить логику процессов, а с другой стороны, откроет, по их мнению, правовой шлюз для включения НАТО в военный конфликт в качестве стороны», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Также Карчаа подчеркнул, что угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на ЗАЭС сохраняется.

Ранее в этот день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация не выявила признаков минирования ЗАЭС в ходе проведения последних проверок, сообщается на сайте aif.ru.

Гросси прибыл в Токио для того, чтобы передать премьер-министру Японии Фумио Кисиде доклад по теме сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Украинский президент Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что несколько лидеров европейских стран провели переговоры с президентомУкраины по ситуации на Запорожской АЭС. Карчаа выразил уверенность, что до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля напряжение в вопросе ситуации на станции будет сохранено.

В тот же день Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима, сообщается на сайте kp.ru.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.