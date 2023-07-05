МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС в ходе последних проверок

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило признаков минирования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ходе проведения последних проверок. Об этом 5 июля заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность», — сказал он журналистам в ходе своего визита я Японию.

Гросси прибыл в Токио для того, чтобы передать премьер-министру Японии Фумио Кисиде доклад по теме сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Украинский лидер Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что несколько лидеров европейских стран провели переговоры с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС. Карчаа выразил уверенность, что до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля напряжение в вопросе ситуации на станции будет сохранено.

В тот же день Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.