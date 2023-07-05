Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на рост стремления Запада подорвать единство ШОС
Мир
В семи областях Украины объявлена воздушная тревога
Мир
МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС в ходе последних проверок
Общество
Колокольцев сообщил о задержании участников сообщества наркоторговцев в РФ
Общество
Власти Крыма сообщили о ликвидации очереди при въезде на мост
Армия
Российские силы отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
Площадь пожара на складе с покрышками в Петербурге достигла 3,5 тыс. кв. м
Общество
В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет смертность в ДТП снизится по сравнению с Москвой
Политика
Песков назвал вымыслом публикации про «предостережения» Си Цзиньпина Путину
Общество
В России осенью откроется аналог ZARA Home и H&M Home
Общество
Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер
Происшествия
Грузовик с топливом опрокинулся на проезжую часть в Москве

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС в ходе последних проверок

Гросси: МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС в ходе последних проверок
0
Фото: REUTERS/International Atomic Energy Agency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило признаков минирования Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ходе проведения последних проверок. Об этом 5 июля заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность», — сказал он журналистам в ходе своего визита я Японию.

Гросси прибыл в Токио для того, чтобы передать премьер-министру Японии Фумио Кисиде доклад по теме сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Ядерные споры: чем обернется удар по Запорожской АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины (СБУ) информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

После этого заявления, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

5 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что несколько лидеров европейских стран провели переговоры с президентом Украины по ситуации на Запорожской АЭС. Карчаа выразил уверенность, что до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля напряжение в вопросе ситуации на станции будет сохранено.

В тот же день Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023