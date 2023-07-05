Песков заявил о напряженной обстановке на ЗАЭС в связи с угрозой диверсий

Из-за провокационных действий властей Киева, которые нагнетают обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и угрожают диверсиями, ситуация там очень напряженная. Об этом заявил 5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обстановка напряженная, велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Совсем недавно мы это видели во время подрыва Каховской ГЭС», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее, 5 июля, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС. Карчаа выразил уверенность, что до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля напряжение в вопросе ситуации на ЗАЭС будет сохранено.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС. Она заявила, что, если это действительно произойдет, последствия затронут весь мир. Тем временем Захарова обратила внимание, что американские и британские власти не находят в этой ситуации угрозы для себя.

Ранее, 29 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» призвал предпринять дополнительные меры для защиты электростанции.

Украинский лидер Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал страны обратить внимание на это. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль Российской Федерации после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября прошлого года за АЭС наблюдают члены МАГАТЭ.