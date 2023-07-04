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Китай призвал Японию отказаться от сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Посол КНР призвал Японию отказаться от сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
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Фото: Global Look Press/Zhang Xiaoyu
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Китай считает недопустимым сброс воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом во вторник, 4 июля, заявил посол КНР в Японии У Цзянхао.

«Япония в одностороннем порядке приняла ошибочное решение о сбросе воды, это нужно остановить», — сказал он во время пресс-конференции в Токио.

По словам дипломата, даже поддержка со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не является достаточным основанием для проведения такой операции.

У Цзянхао призвал власти Японии провести полноценные консультации с другими государствами по этому вопросу. Он подчеркнул, что любые предложения должны подкрепляться научными и транспарентными доводами.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник должен передать премьер-министру Японии Фумио Кисиде доклад по теме сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Ожидается, что в документе будут приведены аргументы в пользу данной операции. После визита на станцию Гросси также планирует посетить Южную Корею и ряд других стран, чтобы убедить их в правильности выводов агентства.

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Ранее, 26 июня, стало известно, что сотрудники компании Tokyo Electric Power завершили рытье туннеля длиной около 1030 м, предназначенного для сброса очищенной от радиации воды с атомной станции в океан.

До этого, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.

21 мая южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с «Фукусимы» и оценки безопасности сброса слаборадиоактивной воды в океан. В Сеуле полагают, что подобная мера может привести к загрязнению окружающей среды.

В апреле 2021 года правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. При этом в жидкости содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Власти страны отмечают, что по итогам сброса концентрация этого вещества в океанических водах будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения.

В 2011 году в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на «Фукусиме-1» произошла радиационная авария. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при Чернобыльской аварии.

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