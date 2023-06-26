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В Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Kyodo: в Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Сотрудники компании Tokyo Electric Power, которая является оператором аварийной японской АЭС «Фукусима-1», завершили рытье туннеля длиной около 1 030 м, предназначенного для сброса в океан очищенной от радиации воды с атомной станции. Об этом 26 июня сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что из туннеля была поднята буровая машина. Сотрудники компании намерены в скором времени закупорить его для недопущения попадания посторонних объектов. После этого строительные работы должны полностью завершиться.

Мутные воды: так ли безопасна вода с АЭС «Фукусима-1»
В Тихий океан могут сбросить сотни тонн воды, скопившейся в резервуарах

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.

21 мая южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с «Фукусимы». Эксперты оценят безопасность сброса слаборадиоактивной воды в океан. В Южной Корее считают, что мера может привести к загрязнению окружающей среды. В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,2 млн т очищенной воды.

В апреле 2021 года правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. В настоящее время в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось свыше 1,25 млн тн жидкости, однако в ней содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Правительство страны отмечает, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Константин Рогинский тогда же, в апреле 2021 года, объяснил в беседе с «Известиями», что объем воды с АЭС «Фукусима-1», который Япония планирует сбросить в Тихий океан, слишком незначителен, чтобы привести к экологической катастрофе, даже в случае некачественной очистки. По его словам, вещество, которое планируют слить в океан, не представляет опасности экологии Охотского моря.

В 2011 году на «Фукусиме-1» произошла радиационная авария, начавшаяся из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при чернобыльской аварии.

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