Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с «Фукусимы»

Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан, заявила в среду, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем проявлять как можно больше транспарентности и информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — прокомментировала на брифинге Захарова решение Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима» в океан.

По словам представителя МИД РФ, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.

В 2021 году правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. В настоящее время в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось свыше 1,25 млн т жидкости, однако в ней содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Правительство страны отмечает, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Как объяснил «Известиям» в апреле 2021 года заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Константин Рогинский, объем воды с АЭС «Фукусима-1», который Япония планирует сбросить в Тихий океан, слишком незначителен, чтобы привести к экологической катастрофе, даже в случае некачественной очистки. По его словам, вещество, которое планируют слить в океан, не представляет опасности экологии Охотского моря.

В 2011 году на «Фукусиме-1» произошла радиационная авария, начавшаяся из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при чернобыльской аварии.