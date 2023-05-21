Южнокорейские эксперты проинспектируют воду с АЭС «Фукусима»
Южнокорейские эксперты вылетели в Японию для инспекции воды с «Фукусимы», сообщает агентство «Ренхап». Делегация проверит объекты АЭС и систему очистки, передает телеканал «Известия». Эксперты оценят безопасность сброса слаборадиоактивной воды в океан. В Южной Корее считают, что мера может привести к загрязнению окружающей среды. В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,2 млн т очищенной воды.
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