В кругу традиций: как отмечают День семьи, любви и верности в России

8 июля 2023 года в России отметят День семьи, любви и верности. Главный «семейный» праздник страны был учрежден в 2008 году, а с прошлого года стал официальным. Будет ли этот день выходным, а также кому полагаются выплаты на 8 июля — в материале «Известий».

День семьи, любви и верности: традиции праздника

Приоритет семьи, материнства и детства закреплен в Конституции, и День семьи, любви и верности набирает популярность с каждым годом. Праздник связывают со святыми Петром и Февронией Муромскими, покровителями семьи и брака в православии. Именно в Муроме в 2006 году предложили учредить в день памяти святых праздник семьи. День семьи, любви и верности отмечают только в России. В мире Международный день семей отмечают 15 мая. Праздник был учрежден по инициативе ООН, но его суть отличается от российского. Неофициальным символом праздника стала ромашка — полевой цветок, который олицетворяет искренность, любовь и чистоту.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Основные праздничные мероприятия по случаю Дня семьи, любви и верности проходят в городе Муроме. По традиции многие семьи из разных регионов России награждаются медалью «За любовь и верность». Медаль не имеет государственного статуса и не дает ее обладателям льгот, и всё же большое количество семейных пар из года в год подают заявки на получение награды. Чтобы получить знак отличия, супруги должны прожить в законном браке не менее 25 лет, воспитать двоих детей и получить известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. С одной стороны медали изображены Петр и Феврония Муромские, с другой стороны — ромашка.

В столичных парках на 8 июля запланировано более 180 мероприятий: это ярмарки, концертные и творческие программы, музыкальные фестивали, спортивные игры и лекции.

День семьи, любви и верности — 2023: выходной или нет

В 2023 году 8 июля выпадает на субботу, выходной день. Однако сам праздник, хоть и имеет статус государственного, остается рабочим днем. В прошлом году в Госдуму вносили законопроект об установлении выходного дня по случаю главного «семейного» праздника, однако пока голосования по документу не было.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Какие выплаты положены на День семьи, любви и верности в 2023 году

Сегодня в России выплаты за долгий брак положены только парам, прожившим вместе 50 и более лет. При этом оба супруга должны быть гражданами РФ, а брак — официально зарегистрированным. Сумма выплат отличается в зависимости от региона, а в некоторых областях она не предусмотрена вовсе. В Москве с января 2023 года размер выплаты составляет 25 250 рублей для юбиляров, отметивших 50-летие, 31 652 рубля — для 55 и 60 лет в браке, 37 873 рубля — для тех, кто прожил вместе 65 или 70 лет. В Санкт-Петербурге выплаты больше: за 50 лет совместной жизни муж и жена получают 50 тыс. рублей, 60 тыс. рублей за 60 лет и 70 тыс. за 70 лет. Получить выплату можно, оформив заявление на «Госуслугах» или обратившись в МФЦ с паспортом, свидетельством о браке и другими документами.

Наряду с этим в Госдуме предложили поощрять пары за продолжительный, но не такой долгий брак. Инициатором выступила фракция ЛДПР. Согласно законопроекту, супругам предлагается выплачивать по 20 тыс. рублей за 20 лет семейной жизни и далее раз в пять лет повторять выплаты. «Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи», — пояснил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Какие семейные ценности актуальны для молодежи?

К слову, эксперты отмечают, что традиционные семейные ценности снова набирают популярность в кругу российской молодежи. По данным опроса ВЦИОМ от 2022 года, 86% респондентов считают неприемлемым иметь связи на стороне при наличии штампа в паспорте. В 1992 году приверженцев строгого образа жизни было только 49%. При этом возможность адюльтера для женатых мужчин и замужних женщин не одобряет более 97% молодых людей 18–24 лет. Поворот к семейным ценностям эксперты поясняют повышенными стрессами и обилием перемен в мире. «Людям хочется больше спокойствия. Семья представляется им гарантией спокойной, тихой жизни. Конечно, в брачных отношениях тоже есть свои проблемы, сложности и риски, но они видятся где-то там, далеко. И люди мечтают познать счастье в семейной жизни», — пояснил «Известиям» врач-сексолог, психотерапевт Алексей Вилков.

Можно ли выходить замуж в День семьи, любви и верности

8 июля — популярная дата для заключения брака. В 2022 году более тысячи пар решили пожениться в этот день, веря, что праздник сулит молодоженам долгие годы совместной счастливой жизни. Однако венчаться в этот день нельзя , потому что 8 июля выпадает на Петров пост. Молодые люди могут расписаться, а начиная с 12 июля, после окончания поста, пойти под венец в церкви.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Что подарить на День семьи, любви и верности

В этот день принято дарить любимым и близким букеты из белых ромашек. Также в этот праздник можно подарить что-то символическое для вашей семьи, родословную книгу или семейный сертификат. Кроме того, отличными подарками станут интересные настольные игры для совместного времяпрепровождения или пазл с изображением кадров семейной жизни. Но самым лучшим вариантом будет провести этот день в кругу семьи, прогуляться в парке, а вечером посмотреть кино. Среди популярных у россиян фильмов для семейного просмотра остаются как признанная «семейная» классика: «Три плюс два», «Любовь и голуби», «Девчата», «Всё будет хорошо», так и киноновинки — «Самый лучший день», «Лед» и «Про любовь».