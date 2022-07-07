В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, праздничным и выходным днем, внесли в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«С учетом целей государства, направленных на сохранение в России приоритета традиционных ценностей в обществе, что также закреплено Конституцией Российской Федерации, видится необходимым придать особое значение указанной праздничной дате, создавая и укрепляя в сознании общества исторически сложившиеся ценности семьи, отмечая празднование указанной даты нерабочим выходным днем», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что это будет способствовать укреплению родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни, пишет REGNUM.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Ниной Останиной, Марией Дробот, Алексеем Корниенко, Ольгой Алимовой (КПРФ) и Яной Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»), передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 5 июля, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина в беседе с «Известиями» выразила надежду на принятие законопроекта об утверждении выходного дня 8 июля по случаю праздника семьи, любви и верности.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Новый праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Как отметила в тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, праздник семьи, любви и верности заменит День Святого Валентина, который не связан с христианскими традициями. По ее словам, новый праздник будет основан на российских обычаях и устоях.

Ранее, еще в 2015 году, депутаты уже выступали с инициативой сделать 8 июля выходным днем по случаю Дня семьи, любви и верности. Однако тогда в Госдуме не приняли предложения.